Feci kazada 2 yaralı... Tedavileri halen sürüyor

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
17.08.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Abdullah ATLAR (E-22) yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Küçük Petrol İstasyonu yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyerek yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada Ercan istikametine doğru seyretmekte olan Bora MESUTOĞLU(E-35) yönetimindeki AS 309 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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