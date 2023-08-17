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Feci kazada 2 yaralı... Tedavileri halen sürüyor

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İskele-Ercan Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Feci kazada 2 yaralı... Tedavileri halen sürüyor

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.08.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Abdullah ATLAR (E-22) yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Küçük Petrol İstasyonu yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyerek yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada Ercan istikametine doğru seyretmekte olan Bora MESUTOĞLU(E-35) yönetimindeki AS 309 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. 


Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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