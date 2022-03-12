Felç geçirdikten sonra dili kararıp "kıllandı"

Bir tıp dergisinde yayımlanan yeni bir raporda, felç geçirdikten sonra püre ve sıvı beslenme düzenine başlatılan bir adamın dilinin siyaha dönüp "kıllandığı" belirtildi.

Hindistanlı hasta, sol tarafını felç eden bir serebrovasküler olay sonucu sıvılar ve püre haline getirilmiş gıdalarla besleniyordu. Yaklaşık iki ay sonra, bakıcıları dilindeki siyah pigmentasyonu fark etti.

Tıpta lingua villosa nigra adıyla bilinen vaka, Kerala eyaletine bağlı Koçi şehrindeki Medical Trust Hastanesi'nin doktorları tarafından belgelendi ve 9 Mart'ta JAMA Dermatology tıp dergisinde yayımlandı. Dermatoloji sonuçları adamın dilinde kıllı bir yüzey görünümü veren ince, uzun, siyah lifler de gösterdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre doktorlar dilinden mukus örnekleri aldıktan sonra adama "siyah kıllı dil" teşhisi koydu. 50'li yaşlarındaki hastaya "uygun temizlik önlemleri hakkında tavsiye" verildi ve vaka raporuna göre renk değişikliği 20 gün sonra giderildi.

İnsanların yüzde 13'ü hayatlarında bir kez bu rahatsızlığı yaşıyor

The Mayo Clinic'e göre siyah kıllı dil, tat tomurcukları içeren dilin papillalarında ölü deri hücrelerinin birikmesinden kaynaklanır. Bu papillalar bakteri, maya, tütün, gıda veya diğer maddeleri kolayca hapsedilebilir ve bu maddelerle lekelenebilir. Siyah kıllı dilin diğer olası nedenleri arasında aşırı alkol tüketimi, düşük ağız hijyeni veya antibiyotik kullanımından sonra ağızda gerçekleşen değişiklikler bulunur.

Amerikan Ağız Hastalıkları Akademisi'ne göre en yaygın 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde görülse de insanların yaklaşık yüzde 13'ü hayatlarının bir noktasında siyah kıllı dil rahatsızlığından mustarip oluyor.

Bu zararsız rahatsızlık genelde tıbbi tedavi gerektirmiyor ve iyi bir ağız sağlığı bakımı yaparak ve siyah kıllı dile katkıda bulunan faktörleri ortadan kaldırarak çözülebiliyor.