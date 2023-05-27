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Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesini uzattı

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Fenerbahçe, Arda Güler ile Mayıs 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi!
Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler ile 2025 yılında sona erecek yeni bir sözleşme imzaladığını TFF’ye bildirdi. Arda’nın sözleşmesinde “1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro’ya” serbest kalır maddesi bulunuyordu.

Bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yapan Arda, Avrupa devlerinin radarında yer alıyordu.

2 kez A Milli Takım formasını da giyen genç yetenek, Süper Lig’deki son 6 maçta Jorge Jesus tarafından ilk 11’de görevlendirildi.

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