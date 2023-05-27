Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler ile 2025 yılında sona erecek yeni bir sözleşme imzaladığını TFF’ye bildirdi. Arda’nın sözleşmesinde “1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro’ya” serbest kalır maddesi bulunuyordu.
Bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yapan Arda, Avrupa devlerinin radarında yer alıyordu.
2 kez A Milli Takım formasını da giyen genç yetenek, Süper Lig’deki son 6 maçta Jorge Jesus tarafından ilk 11’de görevlendirildi.
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