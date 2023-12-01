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Feyzioğlu: Mulla Hüseyin artık "kayıp" değil, bir mezarı var. Duygular karışık

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1963 kayıplarından Mustafa Mulla Hüseyin, Gazimağusa'da devlet töreniyle toprağa verildi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mustafa Mulla Hüseyin'in için bir yazı kaleme aldı.
Feyzioğlu: Mulla Hüseyin artık "kayıp" değil, bir mezarı var. Duygular karışık

Büyükelçi Feyzioğlu yazısında "Bugün defnettik. Mulla Hüseyin artık "kayıp" değil, bir mezarı var. Duygular karışık" dedi.

İşte Feyzioğlu'nun duygu yüklü yazısı:

Mustafa Mulla Hüseyin. 
27 yaşındaydı.
27... 
Ailesine ekmek getirme derdinde bir delikanlıydı. 
Larnaka - Mutluyaka arasında petrol taşıyordu tanker aracıyla. 
27 Aralık 1963'tü tarih. Yolunu kestiler. Araçtan indirdiler. Öldürdüler. Türk olduğu için. İşte Kıbrıs gerçeği. Makyajsız. Bugün Gazze'de bebekleri sırf Filistinli oldukları için öldürdükleri gibi. 
İki oğlu vardı Mustafa Mulla'nın.  Eşinin adı Habibe. Oğullarından Salih hayatta. Habibe ana da Allah sağlık versin hayatta. Gencecik yaşta kocasının "kaybolması"nın acısının üzerine evlat acısını da yüklendi. 
Güneyde Rum tarafında Trulli, Larnaka bölgesinde kayıp şahıslar komitesinin Ağustos 2022- Ocak 2023  kazıları sırasında bulunan kalıntıların, yapılan  antropolojik ve genetik tetkikler sonucunda şehidimize ait olduğu 18 Ekim 2023 tarihinde saptandı. 
Bugün defnettik. Mulla Hüseyin artık "kayıp" değil, bir mezarı var. Duygular karışık. Şehidimizin naaşını görmenin, EOKA katillerinin elinde neler yaşadığını düşünmenin kederi bir yanda, dua edecek bir kabre artık sahip olmasının huzuru diğer yanda. Allah Mustafa Mulla Hüseyin'e ve  tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 
Kıbrıs'ta "barış" istiyoruz diyenler..... 
Kıbrıs'ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan beri barış var. Kıbrıs Türkleri etnik temizlik ve soykırım korkusuyla yaşamıyor.  Rum Yönetiminin barıştan anladığı Kıbrıs Türkünü asimile etmek. Öyle olmasaydı, çoktan anlaşma sağlanmıştı. Olmadı, daha bir kaç ay önce resm-i geçit töreninde hazır olda selamladıkları katil EOKAcıların torunları çoktan hazır. Yol ver gitsin diye mi düşünüyorlar acaba? Bunlar yanlış hesaplar. Çok yanlış. Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak. Çünkü onların anavatan Türkiyeleri var. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  dünyaya ilan ettiler. Tek çözüm sahadaki gerçekliği, yani KKTC'nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımak. 
Türkiye ve KKTC daima el ele oldu ve olacak.

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