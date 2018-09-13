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FIFA 19 demo çıktı!

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Beklenen haber sonunda geldi, FIFA 19 demo sürümü yayınlandı. FIFA 19 demo versiyonu ile oyunu satın almak isteyen oyuncular EA Sports tarafından geliştirilen bu futbol oyununu diledikleri gibi deneyebilecekler.
FIFA 19 demo çıktı!

FIFA 19 Demo çıktı! İşte detaylar!

13 Eylül 2018 tarihinden itibaren yayınlanacağı açıklanan  FIFA 19 Demo indirilebilir durumda. Oyunun demo sürümünde Şampiyonlar Ligi ve Yolculuk modunu tecrübe edebileceğiz. 7 GB‘lık demo’da ayrıca 10 adet oynanabilir takımın da bulunduğunun altını çizelim.

Oyunun demo sürümünü yüklemek için buradan FIFA 19’un sayfasına giderek, ”Try it First” seçeneğine tıklayarak FIFA 19 Demo‘yu Origin kütüphanenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Oyunun demo sürümü  PS4Xbox One ve PC kullanıcıları için indirilebilir durumda. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu ve Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler.

Demo sürümde yer alan takımlar

  • Juventus
  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Roma
  • Manchester United
  • Manchester City
  • PSG
  • Bayern Munich
  • Borussia Dortmund
  • Spurs

FIFA 19 nasıl olacak?

Geçen 10 yılın ardından Şampiyonlar Ligi lisansı sona eren Konami, bu lisansı en büyük rakibine kaptırdı.  UEFA ile ilgili her şey bundan sonra FIFA’dan sorulacak. Oyunun özellikleri, çıkış tarihi ve daha birçok detayını sizler için özel bir videoda bir araya getirdik. İyi seyirler!

FIFA 19 sistem gereksinimleri neler?

FIFA 19 PC sistem gereksinimleri işlemci anlamında çok fazla talepkar gözükmüyor. Öte yandan, RAM anlamında en az 8 GB şart durumda. Üst seviye bilgisayar kurulumu olmayanlarda bile 8 GB veya 16 GB RAM neyse ki artık standart hale geldi diyebiliriz.En az 10 GB RAM ile giriş seviyesi bir grafik kartıile oyunu akıcı şekilde oynamak mümkün gözüküyor. Bunun yanı sıra sabit diskinizde en az 50 GB yer açmayı da şimdiden hazır olun.

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