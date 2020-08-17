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Filistin müftüsü: "normalleşme anlaşması kanalıyla mescid-i aksa'yı ziyaret etmek haramdır"

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Filistin müftüsü: "normalleşme anlaşması kanalıyla mescid-i aksa'yı ziyaret etmek haramdır"
Filistin müftüsü: "normalleşme anlaşması kanalıyla mescid-i aksa'yı ziyaret etmek haramdır"

 Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya yapılacak ziyaretlerin haram olduğunu söyledi. 

Şeyh Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'da namaz kılmak, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayanlara ve bu vesileyle ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı'nı uygulamaya koyanlara değil Filistin'in yanında yer alanlara açıktır." dedi.

"Daha önceki fetvalarımızda, Yüzyılın Anlaşması'nın haram olduğunu söyledik. Normalleşme anlaşması da bu planın bir parçasıdır ve bunun aracılığıyla buraya yapılacak ziyaretler geçersizdir, yasaktır ve haramdır." diyen Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi ve orada namaz kılmayı isteyenlere, bu isteklerinde dürüst iseler, "buradaki işgali sonlandırma" çağrısı yaptı.

Şeyh Hüseyin, anlaşma kanalıyla yapılacak ziyaretlerin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden "Yüzyılın Anlaşması" planını hayata geçirme anlamı taşıdığı için haram olduğunu kaydetti.

 Filistin Müftüsü, hiç kimsenin şüpheli anlaşmalar kanalıyla Mescid-i Aksa'ya vasi olamayacağını, gerçek vesayetin Mescidi savunanlara ve Ürdün'e ait olduğunu sözlerine ekledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Antlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Ürdün'ün Kudüs ve oradaki kutsal mekânların savunulması ve vesayet hakkı bulunuyor.

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