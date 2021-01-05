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Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Tebliği Yayımlandı

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Merkez Bankası’nın hazırladığı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Tebliği" Resmi Gazete’de yayımlandı.
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Tebliği Yayımlandı

Tebliğ, “şirketlerin kuruluş ve faaliyet izni dahil izne tabi işlemlerine, kurumsal yönetimine, muhasebe sistemi ve finansal raporlarına, karşılıklar ve müşteri haklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi” amaçlıyor.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa altında hazırlanan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giren tebliğ, KKTC’de faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yasa tahtında tefecilik sayılan işlemleri yapan tüzel kişilerin, yasanın geçici 3'üncü maddesi kapsamında finansman şirketi olarak faaliyetlerine devam edebilmek için Merkez Bankası’na 31 Mart’a kadar bazı evraklarla birlikte dilekçeyle başvuruda bulunması gerekiyor.

Şirketler internet sayfalarını 30 Haziran’a kadar tebliğin 17'nci maddesine uygun olarak düzenlemek zorunda.

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