Fırat Borak yazdı: Eğitim ve Çevre

Eğitim ve Çevre

Geçen hafta Dipkarpaz Tv’de konuğum; Okul Öncesi Öğretmeni Bahar Aygün oldu.

Hem iyi bir eğitimci, hem de çok iyi bir çevreci.

Başlığımda da yazdığım gibi; ‘’ Eğitim ve Çevre’’ her ne kadar ayrı alanlar gibi görünse de, bana göre tam da birbirini tamamlıyorlar.

Bahar öğretmen, özellikle Pandemi döneminde ailelerin çok daha dikkatli olmalarını istiyor.

Online yapılan dersler, zaten teknoloji bağımlısı olan ‘’Z’’ kuşağını, daha da içine çekiyor.

Bahar öğretmen diyor ki; fırsat buldukça ‘’ yaparak yaşayarak’’ öğrenme metodu ön plana çıkarılarak, çocuklarımızı; doğaya ve çevreye duyarlı hale getirecek etkinlikler yapalım. Ev içinden çok, bahçeyi kullanalım.

Bir diğer sorun, özellikle Karpaz bölgesinde çocuklarımızın internet ve tablet eksikliği olduğudur.

Bunu en iyi gören, tabii ki öğretmenler.

Birçok iş insanı, maddi katkıları ile ailelere destek vermeye çalıştı ancak bu destek tablet alımına yeterli olmadı.

Programda, bölgemiz eğitimini ela aldığımız kısımlarda, özellikle merkeziyetçi eğitim sistemi ve kültürel çeşitliliğin avantaj ve dezavantajlarını konuştuk.

Bana göre, dünyada yaygın olan ve bölgesel ihtiyaçların ön planda tutulduğu eğitim sistemi elzemdir. Bu sistem, kültürel çeşitlilik de ele alınarak yapılmalıdır.

Çevre, doğa ve tarihi zenginlikleri oldukça fazla olan Karpaz bölgesi, değer bulması ve korunması için, eğitim ile pekiştirilmelidir.

Bahar öğretmen diyor ki; ‘’yerel halkın sahip çıkmadığı hiçbir eser, değer bulmaz.’’

Yıllardır yazarım bunu. Önce yerel halk bilinçli olacak ki, kalite olsun. ‘’Biz sahip çıkmazsak, kimse sahip çıkmaz. ‘’

Bunun yanında, İsrail kaynaklı petrol atıklarını konuştuk. Ne yazık ki sahillerimize ulaştı atıklar.

Köyde öğretmen olarak görev yapan ve bölgesi olmamasına rağmen, kişisel gayretleri ile herkesin takdirini toplayan Cemil Öğretmenin öncülüğünde başlayan sahil temizleme çabası, diğer gönüllü halkın desteği ile bir nebze olsun sorunları çözecektir.

Ancak bu yetmez! Başta devlet olmak üzere, yerel halk da buna destek çıkmalıdır.

Evet, Eğitim ve Çevre bir bütündür. Konu Karpaz olunca da, çok ama çok daha değerlidir.

Net görünüyor ki; Bölgesel eğitim sistemi şarttır!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.