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Florida, 24 saatte tespit edilen 15 bin Covid-19 vakasıyla ABD'de rekor kırdı

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Florida, 24 saatte tespit edilen 15 bin Covid-19 vakasıyla ABD'de rekor kırdı
Florida, 24 saatte tespit edilen 15 bin Covid-19 vakasıyla ABD'de rekor kırdı

ABD basınında çıkan haberlere göre, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren ilk eyaletler arasında olan Florida'da pazar günü 15 bin 229 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 45 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece Florida, New York'ta 10 Nisan'da kayda geçen 12 bin 847 günlük vaka sayısı rekorunu kırmış oldu.

Ülkedeki günlük vaka artış sıralamasında ikinci sırada 11 bin 694 vakayla California eyaleti yer aldı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkede vakalardaki sert artışa dikkati çekerek, "Covid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." ifadesini kullanmıştı.

Fauci, yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne vurgu yapmış ancak söz konusu eyaletlerin normalleşme sürecine giren ilk eyaletler olması dikkati çekmişti.

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