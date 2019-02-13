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Ford, Brexit belirsizliği nedeniyle üretimini taşımaya hazırlanıyor

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Ford Motor Şirketi, İngiltere Başbakanı Theresa May ile özel bir görüşme sırasında, bu ülkedeki üretimini başka ülkelere taşımak için hazırlıklarını hızlandırdığını bildirdi.
Ford, Brexit belirsizliği nedeniyle üretimini taşımaya hazırlanıyor

Ford Motor Şirketi, İngiltere Başbakanı Theresa May ile özel bir görüşme sırasında, bu ülkedeki üretimini başka ülkelere taşımak için hazırlıklarını hızlandırdığını bildirdi. 

The Times gazetesinde yer alan habere göre, Ford temsilcisi, başbakanın iş dünyası liderleri ile yaptığı bir özel telefon görüşmesinde, İngiltere dışında alternatif fabrikalar için hazırlık yaptıklarını söyledi. 

Ford'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. 

İngiltere'de iki motor fabrikası işleten Ford, geçen ay, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmadan AB'den ayrılması (Brexit) durumunda 1 milyar dolarlık bir masrafla yüz yüze kalacağını ifade etmişti. 

İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 29 Mart olarak belirlendi. Ancak İngiltere hükümeti AB ile yaptığı Brexit anlaşmasına parlamentoda onay alamadı. Bir sonraki oylama 14 Şubat'ta yapılacak. 

Otomotiv üreticileri ve diğer imalatçılar, İngiltere'nin bir anlaşmaya varmadan AB'den ayrılmasının yüksek gümrük tarifeleri, tedarik zincirinde aksamalar ve istihdama yönelik riskler içereceğine dair uyarıda bulunuyor. 

Geçen hafta da Nissan Motor şirketi, İngiltere'de yeni bir model üretme planından Brexit konusundaki belirsizlik nedeniyle vazgeçtiğini açıklamıştı. 

Ford, İngiltere'de en fazla satan otomobil markası konumunda. 

Ford İngiltere'de 13 bin işçi istihdam ediyor. Dünya çapındaki toplam işçi sayısı ise 200 bini aşıyor.

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