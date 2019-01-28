Fotiu kayıplar konusunda “Yavaş İlerlemeden” şikayetçi

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de kayıp kalıntılarının tespit edilmesi konusundaki sürecin çok yavaş ilerlediğini iddia ederek, endişelerini dile getirdi.

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de kayıp kalıntılarının tespit edilmesi konusundaki sürecin çok yavaş ilerlediğini iddia ederek, endişelerini dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün yaptığı açıklamada, kayıp sayısının 830’dan fazla olmasına karşın 2018’de sadece 10 kayıp kalıntısına ulaşılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdılar.

Habere göre, Fotiu dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’de kayıp kalıntılarına ulaşılması çalışmalarında yaşanan durağanlığın kritik düzeye ulaştığını iddia ederek, 2018 yılında sadece 10 kayıp kalıntısına ulaşılmasının endişe verici olduğunu savundu.

Fotiu, konu halkında ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’nin bu konudaki tutumunun değişmesi gerektiğini de öne sürdü.