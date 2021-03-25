Fotoğraf sanatçısı Ersin Taşer yaşamını yitirdi

Fotoğraf sanatçısı ve sanat eleştirmeni Ersin Taşer, yaşamını yitirdi.
Ersin Taşer, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Taşer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Taşer, çektiği nostalji fotoğrafları ve portreleri ile biliniyordu...
Fotoğraf sanatçısı ve sanat eleştirmeni Ersin Taşer, yaşamını yitirdi.
Ersin Taşer, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Taşer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Taşer, çektiği nostalji fotoğrafları ve portreleri ile biliniyordu...
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