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Fotoğraf sanatçısı Ersin Taşer yaşamını yitirdi

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Fotoğraf sanatçısı Ersin Taşer 76 yaşında hayatını kaybetti.
Fotoğraf sanatçısı Ersin Taşer yaşamını yitirdi

Fotoğraf sanatçısı ve sanat eleştirmeni Ersin Taşer, yaşamını yitirdi.

Ersin Taşer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Taşer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Taşer, çektiği nostalji fotoğrafları ve portreleri ile biliniyordu...

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