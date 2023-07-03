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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın

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Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Göstericiler yine polisle çatıştı. Olaylarda gözaltına alınların sayısı 3 bine yaklaştı. OHAL dahil her türlü seçeneğin masada olduğu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın

Fransa’da 17 yaşındaki Cezayirli Nahel’in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından sular durulmuyor.

Ülke genelinde olaylar devam ederken, Nahel'in büyükannesi Nadia Fransız televizyonuna konuştu.

Protestoculara "sükunet çağrısında" bulunan Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Pek çok kente yayılan gösterilerde, araçlar ateşe verildi, binalar hedef alındı.

Öfkeli göstericiler polisle çatıştı.

Olayların tırmandığı Marsilya'da eski model koleksiyon araçların bulunduğu bir garaj yağmalandı, onlarca araba çalındı.

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

AŞIRI SAĞCILAR SOKAĞA İNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

Kentte gösteri düzenlemek yasaklandı, toplu taşıma seferleri de yerel saatle 18.00'den itibaren iptal edildi.

POLİS AŞIRI SAĞCI GRUBU BİBER GAZIYLA DAĞITTI

Gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

ŞANZELİZE CADDESİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransız polisi Paris'teki ünlü Şanzelize Caddesi'ni tahliye etti.

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, uyudukları sırada evine yapılan saldırıda eşi ve çocuklarının yaralandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından, evinin önünden görüntü paylaştı.

Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı da, tüm belediye başkanlarını ve halkı belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı.

MACRON, ÜLKEDE DÜZENİN SAĞLANMASI İÇİN HÜKÜMETE TALİMAT VERDİ

Ülkede düzenin yeniden sağlanması için, OHAL dahil her tülü seçeneğin masada olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Ülke genelinde yine 45 bin polis ve jandarma olayları önlemek için görev başında..

10 kentte gece sokağa çıkma yasağı sürüyor, birçok bölgede toplu ulaşım durduruldu.

Protestoların ilk gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bine yaklaştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, düzenlediği güvenlik toplantısında yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa'da şiddete dönüşen olaylar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı. Lozan'da 7 kişi gözaltına alındı.

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