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Fransa karıştı! 1 milyondan fazla kişi sokağa indi

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Fransa'da, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız sokağa indi.
Fransa karıştı! 1 milyondan fazla kişi sokağa indi

Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64’e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti.

Dijon, Rennes ve Rouen’de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Başkent Paris’te emniyetin onay verdiği protestoda polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti. Kentteki izinsiz gösteriler devam ediyor.

SENDİKALAR GÖSTERİLERE “DEVAM” DEDİ

Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris’te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Organizatörlere göre Fransa’daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi.

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

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