  • BIST 4.458,50
  • Altın 1256.271
  • Dolar 19.9238
  • Euro 21.4261
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Fransa polisi gösterileri İHA’yla izleyecek

» »
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi.
Fransa polisi gösterileri İHA’yla izleyecek

Fransa’da Danıştay, polis ve jandarma başta olmak üzere güvenlik güçlerinin gösterilerde dron kullanmasını onayladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Danıştay, emniyetin gösterilerde dron kullanmasına izin veren kararnameye yönelik itirazı değerlendirdi. Mahkeme, “uygulamanın yasallığı konusunda ciddi bir şüphe olmadığını” gerekçe göstererek, gösterilerde dron kullanılmasında mahsur olmadığını kararlaştırdı.

2020’de kararname daha çıkmadan emniyetin hayata geçirdiği bu uygulamayı yasaklayan mahkeme, bu sefer nisanda yayımlanan kararnameyle dron kullanma yetkisi alan polis ve jandarmanın lehinde karar verdi. Karara göre, polisin dron kullanımlarında ihlal durumları söz konusu olduğunda, idari bir hakim kararıyla uygulamaya müdahale edilebilecek. Polis, dronlarla sadece şüpheli durumları izleyebilecek, bunun haricindeki kullanımlar ihlal sayılacak.

Danıştay, dron kullanımına izin veren kararnamenin içeriğine ilişkin belirli düzenlemeleri kapsayan kararı yakın zamanda duyuracak.

Fransa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, polis, başkent Paris dahil Lyon, Le Havre gibi birçok kentte dron kullanmıştı. Birçok dernek buna itiraz ederek uygulamayı Danıştaya taşımıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa, kısa mesafe iç uçuş seferlerini yasakladı24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:25
  • Fransa’da demir yolu çalışanları AB’yi protesto etti23 Mayıs 2023 Salı 20:35
  • AB’nin tarım politikasına çiftçilerden tepki23 Mayıs 2023 Salı 19:59
  • Yunanistan’da oy verme süreci devam ediyor23 Mayıs 2023 Salı 18:05
  • İtalya medyası ayağa kalktı: Hükümet baskısı istifa krizi çıkardı23 Mayıs 2023 Salı 17:44
  • AB'de en fazla emisyona yol açan 10 tesisin tamamı kömür santrallerinden oluşuyor23 Mayıs 2023 Salı 15:59
  • AB’den Yunanistan’a ‘geri itme’ uyarısı23 Mayıs 2023 Salı 11:47
  • Almanya’da ‘casusluk’ davası: Türkiye’de muhalefeti izlemişler23 Mayıs 2023 Salı 11:30
  • Yunanistan'da hükümeti kurma görevi Başbakan Miçotakis'e verildi22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:08
  • Yunanistan’da dört Türk milletvekili seçildi22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti