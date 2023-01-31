Fransa’da grev dalgasına enerji sektörü de katılıyor

Fransa'da enerji sendikaları, şubatta 3 günlük grev kararı aldı. Bu arada emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı.

Fransa’da enerji sendikaları, 6-7-8 Şubat için grev kararı alarak sektör çalışanlarını hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestoya çağırdı.

Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki Enerji ve Maden Sendikaları Genel Sekreteri Fabrice Coudour, ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF ve diğer enerji kuruluşlarının çalışanlarını grevlerine destek vermeye çağırdı. Coudour, sendikaların 6-7-8 Şubat’ta greve gideceğini açıkladı.

Diğer yandan CGT de Fransız petrol devi TotalEnergies başta olmak üzere ülkedeki petrol rafinerilerinde 6 Şubat’ta grev kararı aldı. CGT ve Sud-Rail sendikaları, 6-7 Şubat için demir yolu çalışanlarını da kapsayan grev kararı almıştı.

FRANSIZLAR EMEKLİLİK REFORMUNA KARŞI AYAKTA

Ülke genelinde bugün de 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği ve her sektörden yoğun katılımların öngörüldüğü gösteriler sabahtan itibaren başladı. Paris başta olmak üzere birçok şehirde 300’den fazla noktada yapılacak gösterilerde, hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı hedefleyen reformu protesto ediliyor.

Gösteriler nedeniyle özellikle enerji ve ulaşım sektörlerinde sabahtan itibaren aksaklıklar yaşanmaya başladı. Paris’teki Eyfel Kulesi’nin yarına kadar ziyarete kapalı olduğu bildirildi.

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak’ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.