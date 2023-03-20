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Fransa'da gündem hükümetin düşme olasılığı

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Fransa’da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, Ulusal Meclis’te hükümet hakkında verilen gensoru görüşülecek. Genel Kurul'da çoğunluğa sahip olmayan hükümetin düşme olasılığı bulunuyor.
Fransa'da gündem hükümetin düşme olasılığı

Sokakların alev alev olduğu ülkede yeni haftayla birlikte gözler Ulusal Meclis'te olacak. Muhalefet partilerinin hükümet hakkında verdiği gensoru parlamentoda görüşülecek.

Meclis aritmetiğinde yeterli çoğunluğa sahip olmayan hükümetin düşme olasılığı bulunuyor.

Hafta sonu yapılan ankete katılan Fransızların yüzde 68’i, gensorunun kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Muhalefetteki partilerin birlikte güvensizlik oyu vermesinin, ülkede derin bir siyasi krizin başlangıcı olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Macron’a olan öfkenin artması,kendisine ikinci dönemi için destek verenlerin uzaklaşması ve aşırı sağ partilerin çözüm adresi görülmesi, ülkedeki siyasi tablonun değişebileceğine işaret ediyor.

Siyasi gözlemciler, yakın bir gelecekte Macron hükümetinin yerine aşırı sağ bir iktidarın Fransa’da iş başına gelmesini, hem ülke hem Avrupa için tehlikeli bir sürecin başlangıcı olarak görüyor.

Tüm bu olasılıklar konuşulurken, emeklilik reformuna tepki gösteren sendikalar mücadelelerini genişletmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda sendikalar, 23 Mart Perşembe günü ise ülke genelinde genel grev çağrısında bulundu. 

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