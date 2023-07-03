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Fransa’da iç savaş korkusu: Aşırı sağ da sokağa çıktı

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Fransa’nın Nanterre kentinde geçen hafta polisin 17 yaşındaki Nahel M.'yi öldürmesiyle patlak veren olaylar giderek büyürken aşırı sağcı grupların da sokağa çıkması endişeleri artırdı.
Fransa’da iç savaş korkusu: Aşırı sağ da sokağa çıktı

Fransa’da polisin bir genci öldürmesinin ardından ülke çapında protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı.

Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı. Olaylar nedeniyle 45 bin polis ve jandarma sokaklarda konuşlandırıldı ve göstericilerle çatıştı.

Lyon kentinde valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polisin biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştığı grup, sokaklarda “Fransa, Fransızlara ait” sloganları attı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine gece yapılan saldırı sonrası, Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, bugün için tüm belediye başkanlarını ve vatandaşları belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı. Lisnard, son saatlerde 147 belediye binasının saldırıya uğradığını ve bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Polisle çatışan göstericiler çok sayıda aracı ateşe verdi. (AA)

MACRON'DAN ‘HER ŞEYİ YAPIN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla dün Elysee Sarayı’nda bir araya geldi. Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa’da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz’da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı’nda bir araya gelecek.

NAHEL'İN BÜYÜKANNESİNDEN SUKÜNET ÇAĞRISI

Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nahel M.’yi öldürmüştü.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Patlak veren olaylarda Paris, Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte polisle göstericiler arasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı büyük çatışmalar yaşanırken 10 kadar kentte saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nahel'in büyükannesi Nadia da, eylemcilere sakin olma çağrısında bulundu. BFM TV kanalına konuşan kadın, “Onlardan durmalarını istiyorum” diyerek göstericilerin torununun ölümünü bahane olarak kullandığını savundu.

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