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Fransa'da Kovıd-19'dan Ölenlerın Sayısı 30 Bın 324'e Yükseldı

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Fransa'da Kovıd-19'dan Ölenlerın Sayısı 30 Bın 324'e Yükseldı
Fransa'da Kovıd-19'dan Ölenlerın Sayısı 30 Bın 324'e Yükseldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 324'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 288 artışla 224 bin 638'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 324'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 383'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 11 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 376 artarak 82 bin 836 oldu.

Ülkede vaka sayıları uzun aradan sonra ilk kez 2 bini geçerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbaharda veya kışın ikinci dalganın yaşanmasından endişe ettiğini belirtmişti.

 MARSILYA'DA MASKE ZORUNLULUĞU

Fransa'nın Marsilya kentinde belediyenin kararıyla kalabalığın oluştuğu bazı açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

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