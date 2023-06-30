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Fransa’da ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.
Fransa’da ortalık karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa’da 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve “dur” ihtarına uymayan bir araca ateş açıldı. Olay sonrası 17 yaşındaki sürücü öldü.

Ölümün ardından soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa indi.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ve polis arasında arbede yaşandı.

40 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede başlayan olaylara müdahale etmek için 40 bin güvenlik görevlisinin görevlendirdiğini açıkladı.

180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Darmanin, Mons-en-Baroeul kentinde basına yaptığı açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün öldürülmesinin ardından farklı kentlerde gece çıkan olayları anımsatarak, olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığını ve 180’den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Darmanin, 5 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını ifade eden Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Fransa’da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz’a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

AZTV ÇALIŞANLARI SALDIRIYA UĞRADI

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa’da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa’da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

OLAYLAR BELÇİKA’YA SIÇRADI

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Fransa’da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.

ABD’DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

ABD’nin Paris Büyükelçiliği, Fransa’da ikamet eden vatandaşlarına, ülkede 27 Haziran’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücü için düzenlenen gösterilerden uzak durma çağrısı yaptı.

YASAK KARARI GENİŞLİYOR

Fransa’da Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

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