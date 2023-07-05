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Fransa'da protestolarda 1 kişinin daha öldüğü ortaya çıktı

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Fransa'daki protestolarda hafta sonu bir gencin daha plastik mermi nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Ancak merminin kimin silahından çıktığı netlik kazanmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göstedrilerde çevreye verilen zararın karşılanması için beled
Fransa'da protestolarda 1 kişinin daha öldüğü ortaya çıktı

Fransa'da protesto gösterilerinin bitme aşamasına geldiği gün 27 yaşındaki bir kişinin daha ölüm haberi geldi.

Fransa basınına göre, olay cuma gecesi gerçekleşti ancak kamuoyuna yeni açıklandı. 1 Temmuz gecesi olayların şiddetlendiği Marsilya'da, bir kişi göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

27 yaşındaki şahsın kalbinin durduğu ve aniden öldüğü ortaya çıktı. Ancak, bu kişinin gösterici olup olmadığı netlik kazanmadı.

Plastik mermiyi ateşleyen kişi de henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor.

MACRON'DAN YARDIM SÖZÜ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda, gösterilerde zarar gören yerleşim birimlerinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Macron başkanlara destek sözü verdi.

Macron, gösterilerin bitişiyle ilgili temkinli konuştu, "ama en kötüsü geride kaldı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu durumlarda sosyal medyaya erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." ifadesini kullandı.

BAĞIŞ KAMPANYASI SONLANDIRILDI



 

17 yaşındaki Nahel'i öldüren polisin ailesine destek için başlatılan bağış kampanyası gelen tepkiler üzerine sonlandırıldı. Kampanyada 1.5 milyon euro'dan fazla para toplandı.

Olaylarda 4 bine yakın kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bunlardan yüzde 30'u 18 yaş altı.

Ülkede muhalefet Macron yönetiminin göçmen politikasına tepkili

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yakalananların sadece yüzde 10'unun yabancı olduğunu duyurdu. "Sorun yabancılar değil, suç işleyen gençler." dedi.

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