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Fransa’da sular durulmuyor: Eylemler her yere sıçradı, yüzlerce gösterici gözaltında

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Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 800'd
Fransa’da sular durulmuyor: Eylemler her yere sıçradı, yüzlerce gösterici gözaltında

Başkent Paris’in banliyösü Nanterre’de 27 Haziran’da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve “dur” ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nael M.’e kolundan ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Nael M.’nin vurulduğu anlara ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasının ve polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay ülke gündemine oturdu.

Sürücüye ateş açan polisin, aynı gün “kasten adam öldürme” gerekçesiyle gözaltına alınması, Nael M.’nin yaşadığı Nanterre’de gençlerin sokağa çıkmasına engel olamadı.

Ülkedeki sokağa çıkanlar çoğunlukla 14-18 yaşındaki gençlerden oluşurken, 12-14 yaş aralığındaki bazı çocuklar da olaylara karıştı.

OLAYLAR ÜLKENİN HER YERİNE SIÇRADI

Olayın yaşandığı 27 Haziran’ın gecesinde özellikle Nanterre’in de içinde bulunduğu Hauts-de-Seine vilayetinde, eylemciler, araçlar ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polise havai fişek fırlattı.

İkinci gece olaylar, Paris’in bazı banliyölerine ve ülkenin Lyon, Toulouse, Lille gibi birkaç büyük kentine yayıldı.

Dün gece de olayların şiddeti artarken, neredeyse Paris’in tüm banliyöleri ve ülkenin hemen hemen tüm bölgeleri yangın yerine döndü.

İlk iki gün aralarında polise ait ve toplu taşıma için kullanılanlar da dahil olmak üzere çok sayıda araç, okul ve karakol kundaklanırken; üçüncü gece Marsilya ve Paris gibi kentlerde mağazalar yağmalanmaya başlandı.

Fransa’da eylemler günlerdir sürüyor.

17 yaşındaki gencin annesinin, “ayaklanma” ve çocuğunun anısı için gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmasının ardından dün, eylemciler, Nanterre’de yürüyüş düzenledi. Gösteri, polis ve eylemciler arasında çatışma alanına dönerken, kentte tansiyon tüm gece sürdü.

POLİSTEN ÖZÜR GELDİ

Nanterre Savcılığı, genci öldüren polisin “kasten adam öldürme” gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını açıkladı.

Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür dilerken; hükümetin günlerdir vatandaşları “sükunete” çağırmasına rağmen ülkede bu gece de olaylar devam etti.

Ülkenin birçok kentinde göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

PARİS’TE MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.

Dün, Fransa genelinde 500 kamu binası, 1900 araç ateşe verildi ve kamusal alanda 3 bin 880 noktada kundaklama yapıldı.

Ile-de-France bölgesi, zarar gören kamu tesislerinin onarımı için belediyelere yönelik 20 milyon avro yardım paketi açıkladı.

BELEDİYE VE KARAKOLLAR KUNDAKLANDI

Polis ve eylemciler arasında ciddi çatışmaların yaşandığı son 3 günde eylemciler çok sayıda karakolu ateşe verdi ve polise havai fişek fırlattı.

Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise, Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux, Bezon kentlerinde okul binaları, Marsilya’da da tarihi kütüphane ateşe verildi.

Fransız basınındaki habere göre, Darmanin, valilere ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerini yerel saatle 21.00’dan itibaren iptal etme talimatı verdi.

Öte yandan, Paris’in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya’da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durdurulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

29 Haziran itibarıyla Savigny-le-Temple, Compiegne’nin yanı sıra Neuilly-sur-Marne ve Clamart olmak üzere toplam 4 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Olayların şiddetinin 3. gece artmasının ardından Bordo, Lille, Roubaix, Lyon kentlerinde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID sahaya indi.
Gencin öldüğü kent Nanterre’de ise özel polis timi BRI görevlendirildi ve zırhlı araç da kullanıldı.

Aralarında Nanterre, Lyon, Nice’in de bulunduğu en az 3 kentte jandarmaya bağlı helikopter de devriye gezdi.

POLİS VE JANDARMA SAYISI ARTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran’da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken, dün bu sayıyı ülke genelinde 40 bine çıkardı.

İlk gece yalnızca 31 kişi gözaltına alınırken, bu sayı ikinci gün 180’in üzerine çıktı. Olayların şiddetinin arttığı dün ise 667 kişi gözaltına alınırken, 249 polis ve jandarma yaralandı.
Eylemcilerden kaç kişinin ise yaralandığı henüz bilinmiyor.

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