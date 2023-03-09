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Fransa’daki grev nedeniyle THY’den sefer iptalleri

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Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki genel grev nedeniyle 9 ve 10 Mart'ta planlanan Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.
Fransa’daki grev nedeniyle THY’den sefer iptalleri

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Fransa’da genel grev nedeniyle 9 ile 10 Mart’ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planlanan Paris, Lyon ve Marsilya uçuşlarında bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

9 Mart için iptal edilen seferler şu şekilde:

TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon

TK 1825 İstanbul- Paris

TK 7855 Lyon- Sabiha Gökçen

TK 1826 Paris- İstanbul

TK 1829 İstanbul – Paris

TK 1365 İstanbul -Marsilya

TK 1366 Marsilya-İstanbul

10 Mart’ta iptal edilen seferler ise şunlar: 

TK 1830 Paris – İstanbul

TK 1807 İstanbul -Lyon

TK 1808 Lyon – İstanbul

TK 1365 İstanbul-Marsilya

TK 1366 Marsilya – İstanbul

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