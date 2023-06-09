Fransa’nın raporunda Türkiye için çok sert ifadeler: Erdoğan’ın açıklamalarına dikkat çektiler

Fransa Ulusal Meclisi'nde hazırlanan bir raporda, Türkiye’nin Rusya ve Çin'in uyguladığı yöntemlerden ilham alarak Fransa’ya karşı “düşmanca” bir politika izlediği iddia edildi.

Fransa Meclisi’nde “yabancı güçlerin siyasi, ekonomik, mali müdahaleleri” konusunda oluşturulan araştırma komisyonu tarafından hazırlanan raporda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler dikkat çekti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Fransa İç Güvenlik İstihbarat (DGSI) Şefi Nicolas Lerner'in araştırma komisyonundaki açıklamalarına yer verilen raporda, Türk devletinin Fransa’da yaşayan diaspora üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için çalıştığı ifade edildi. Türkiye'nin izlediği dış politikanın genelde Fransız dış politikasıyla uyuşmadığını belirten Lerner, Fransa'daki Türklerin ülkelerindeki seçim için oy kullanabildiğine işaret ederek, Ankara'nın bu seçmenleri etkileme çabalarına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

DİYANET VE ANADOLU AJANSI VURGUSU

Türkiye'deki iktidarın Fransa İslam Konseyi içinde etkili olmaya çalıştığı iddia edilen raporda, bir dönem Fransa İslam Konseyi'nin bir başkan yardımcısının Türkiye'ye yakın bir isim olduğu kaydedildi. Komisyona bilgi veren Siyasal Bilgiler Profesörü Frederic Charillon, Türkiye'nin “Fransa İslam Konseyi yönetimi üzerinden bazen sindirmeye dönüşen bir etki stratejisi geliştirdiğini” öne sürdü.

Diyanet'in yurt dışındaki çalışmalarına yer verilen raporda, Avrupalı Parlamentosu üyesi Nathalie Loiseau'nun Fransa’daki Müslümanların din ve inanç faaliyetlerinin bir kısmının Türkiye tarafından yönetilme girişiminin de dikkate alınması gerektiği yolundaki uyarısı yer aldı.

Fransa'da 2020 yılı ekim ayında Samuel Paty isimli bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi sonrası yaşanan gelişmelere atıfta bulunulan raporda, Ulusal Güvenlik ve Savunma Sekreteri Stéphane Bouillon'un komisyondaki ifadelerine geniş yer verildi. Bouillon, “Samuel Paty’nin öldürülmesinden sonra çok sayıda saldırının hedefi olduk. Bununla başa çıkmak için, bir dizi site ve IP adresi tespit eden, bunların izini Anadolu Haber Ajansı’na kadar süren ve bu kampanyanın Türkiye kökenli olduğu sonucuna varan görev gücü kurduk” dedi.

‘ERDOĞAN, FRANSA’DAKİ TÜM MÜSLÜMANLARI ETKİ ALANINDA GÖRÜYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Fransa'ya yaptığı ziyarette yaptığı konuşmada, “Fransa'daki Müslümanlar benim korumam altında” şekildeki açıklamasına atıfta bulunulan raporda, bu açıklamayla Erdoğan'ın Türk kökenli olsun olmasın Fransa'daki bütün Müslümanları “stratejik etki alanında” gördüğü ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda dışarıdan müdahalelerle ilgili araştırma komisyonu başkanı Raphael Glucksmann ise, Türkiye’nin Fransa topraklarında şiddet uygulayacak kadar ileri gidebilen Bozkurtlar gibi dini dernekler veya siyasi hareketler aracılığıyla Avrupalı ülkelere müdahale etme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

Raporda, Türk yeraltı dünyasıyla bağlantılı, silahlı, aşırı milliyetçi ve aşırı şiddet yanlısı bir örgütün temsilcileri olan Bozkurtların, Avrupa topraklarında düzenli olarak Kürtlere ve Ermenilere saldırdığı iddia edildi. Raporda bunun dışında Avrupa'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu COJEP aracılığıyla, AKP'nin Fransız siyasetinde etkili olmaya çalıştığı iddiası yer aldı.