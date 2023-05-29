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Fransız Bakan uyardı… Twitter yasaklanabilir

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Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi.
Fransız Bakan uyardı… Twitter yasaklanabilir

Barrot, Twitter’ın Avrupa Birliğinin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter’ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, “Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız” ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa’daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Bu tür teknolojilerin katı yaptırımlara tabi tutularak tamamen dışlanmaması gerektiği yorumunu yapan Barrot, “Bu yapay zeka modelleri, kendimizi geride bırakmamıza izin vermememiz gereken çılgınca bir yarışın konusudur” değerlendirmesini yaptı.

Barrot, yapay zeka programları konusunda Avrupa’nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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