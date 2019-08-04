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Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni uçarak geçmeyi bu sefer başardı

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Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni uçarak geçmeyi bu sefer başardı
Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni uçarak geçmeyi bu sefer başardı

Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti. Zapata, Fransa'daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.


Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını sırtında taşıyor. Frank Zapata, yakıt olarak kerosen kullandığı kaykayı ile Dover Boğazı'nı ilk geçme denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak yakıt ikmali platformuna inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.

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