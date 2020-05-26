Fransız şirket 1 saatte sonuç veren koronavirüs testini duyurdu

Bir biyoteknoloji (SKILLCELL), bir laboratuvar (CNRS SYS2DIAG) ve bir de dijital şirketin (VOGO) oluşturduğu konsorsiyum, kan almaya ihtiyaç duymadan tükürük analiziyle 1 saatte sonuç veren hızlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin Haziran ayında piyasaya sunulacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre "EasyCov" adı verilen test, kişinin dilinin altından alınacak 1 milimetrelik tükürük örneğinden sonuca ulaşıyor. Mayıs ayı başında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu şekilde uygulanan bir test kitine onay vermişti.
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