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Fuat Oktay: Kıbrıs ve Ege’ den taviz yok

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta, ne de Ege’de çıkarlarından taviz vermeyeceğini vurguladı.
Fuat Oktay: Kıbrıs ve Ege’ den taviz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta, ne de Ege’de çıkarlarından taviz vermeyeceğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay , Kıbrıs ve doğal gaz arama çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2019 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında hükümet adına söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta ne Ege’de ne de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğini vurguladı
Oktay “Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konudaki kararlılığımızı, diplomatik girişimlerimiz yanında, askeri gücümüz ve enerji politikalarımızla da gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

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