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Galatasaray'da 5 futbolcunun bileti kesildi!

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Takım bütçesini 48 milyon euro’ya indiren Sarı-Kırmızılılar'da yüksek maaşı olan futbolcularla yollar ayrılacak. İşte imza atacak ve gidecek isimler...
Galatasaray'da 5 futbolcunun bileti kesildi!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun zam yaparak yeni sözleşme imzalayacak.

Genç futbolculardan Atalay Babacan ile Berk Balaban'ın yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mostafa Mohamed: 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisi alınacak.

Gustavo Assunçao: Kiralık sözleşmesi feshedilecek.

Arda Turan: 8 milyon TL kazanıyor, sezon sonunda futbolu bırakacak.

Sofiane Feghouli: Bonuslarla beraber 4 milyon euro kazanıyor. Sözleşme uzatılmayacak.

Fatih Öztürk: 4 milyon TL kazanıyor, sözleşme uzatılmayacak.

Ryan Babel: 2,5 milyon euro kazanıyor, sözleşme uzatılmayacak.

 

CNN.

 

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