Galatasaray'da 5 futbolcunun bileti kesildi!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun zam yaparak yeni sözleşme imzalayacak.
Genç futbolculardan Atalay Babacan ile Berk Balaban'ın yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
Mostafa Mohamed: 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisi alınacak.
Gustavo Assunçao: Kiralık sözleşmesi feshedilecek.
Arda Turan: 8 milyon TL kazanıyor, sezon sonunda futbolu bırakacak.
Sofiane Feghouli: Bonuslarla beraber 4 milyon euro kazanıyor. Sözleşme uzatılmayacak.
Fatih Öztürk: 4 milyon TL kazanıyor, sözleşme uzatılmayacak.
Ryan Babel: 2,5 milyon euro kazanıyor, sözleşme uzatılmayacak.
CNN.
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