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Garsona bahşiş vermek istemeyen müşteri, masada yarım milyon dolarlık çekini unuttu

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ABD’nin Manhattan bölgesinde emekli bir kadın, gittiği pizza dükkanındaki garsonun tavırlarından hoşlanmadığından bahşiş bırakmadı. Ancak evine döndüğünde neredeyse yarım milyon dolarlık çekini masada unuttuğunu fark etti.
Garsona bahşiş vermek istemeyen müşteri, masada yarım milyon dolarlık çekini unuttu

Garsonun çabaları sonucu çekine kavuşan kadın teşekkür etmek için bir ödül vermek istese de, teklifi geri çevrildi.

Manhattanlı bir kadın, Patsy Pizzeria isimli pizza restoranında yanlışlıkla bıraktığı 424,000 bin dolarlık bahşişle adeta iflasın eşiğinden döndü. Pizza restoranında çalışan garson Armando Markaj, kendisine bahşiş bırakmayan emekli sosyal hizmet çalışanına 424 bin dolarlık çeki iade etti.

 

Markaj, müşterinin kalktığı masayı temizlemeye gittiğinde geride adab-ı muaşeret gereği bırakılan yüzde 20’lik bahşiş yerine yalnızca kapalı bir zarf buldu. Zarfı bulur bulmaz koşarak müşteriye yetiştirmeye çalışsa da sokakta kimseyi göremedi. Zarfı açtığında ise büyük bir şaşkınlığa uğradı.

NY Daily News’e konuşan Markaj, “Normalde restoranda bulduğumuz eşyaları arka tarafta yer alan kayıp eşya kutusuna koyarız, ancak yaklaşık yarım milyon dolarlık bir çeki oraya koyacak halimiz yoktu” dedi.

Restoranın 62 yaşındaki sahibi Frank Brija, NY Daily News’u yardıma çağırdı ve yapılan araştırmaların ardından çekin sahibi parasını geri alabildi. 79 yaşındaki Karen Vinacour, çarşamba günü çekine kavuşarak rahat bir nefes aldı.

Yaptığı açıklamada Brija, “Bulacağımız kimsenin milyarder olacağını sanıyorduk, başka kim böylesine yüklü bir çekle dolaşırdı ki?” dedi.

YENİ BİR EV İÇİN KAPARO ÖDEYECEKTİ

Bu arada çekin kayıp olduğunu Pazar günü fark eden Vinacour, derhal bankayı arayarak çeki iptal ettirmeye çalışmıştı. Ancak yetkililer söz konusu çekin banka çeki olduğunu ve bu sebeple çabucak iptal edilmesinin mümkün olmadığını açıklamasını yapmıştı. Zira iptal sürecinin başlatılması için dahi en az üç ay geçmesi gerekiyordu.

 

Vinacour ve kızı Ninacour çekteki parayı ise yeni sattıkları evleri sayesinde edinmiş ve bu parayla da almak istedikleri yeni ev için kaparo ödeyeceklerdi. Çeki kaybettiklerini fark ettikten sonra aynı isimli bir restoranı aramışlardı, ancak yanlış şubeyi aramış olacaklar ki bekledikleri yanıtı alamamışlardı.

Vinacour çekin kayıp olduğu anları "Dünyam başıma yıkılmıştı" sözleriyle anlattı.

GARSONA ‘BELKİ KADINLAR PİZZA YEMİYORLARDIR’ DEDİĞİ İÇİN BAHŞİŞ VERMEMİŞLER

Vinacour, Markaj’a duvardaki resimlerde neden hiç kadın olmadığını sormuş ve ‘belki de kadınlar pek pizza yemiyorlardır’ yanıtını almıştı. Aldığı cevaptan hoşlanmayan Vinacour,  “Kızım hakkını aramayı seven biri, bu sebeple ona bahşiş bırakmak istemedik” ifadelerini kullandı.

GARSON: ONUN ADINA ÇOK SEVİNDİM

Markaj, çekini geri aldıktan sonra bahşiş bırakmayışını telafi etmek isteyen Vinacour’u nazikçe geri çevirdi. Ancak eğitimine devam ederken bir yandan çalışan Markaj, söz konusu kadının özrünü ve şükranlarını kabul etti.

27 yaşındaki Markaj, “Onun adına çok sevindim, gerçekten. Cumartesi günleri oldukça yoğun oluyoruz, ben de masada kalan her şeyi çöpe atmak üzereydim ki, birden zarfı fark ettim. Zarfın kapağını ucundan biraz açtım ki, Citibank logosunu gördüm. Önemli olabileceğini düşünerek hemen müşterilerin ardından koştum, ancak çoktan gitmişlerdi. Uğradığım şaşkınlığın ardından bir de ne göreyim, bahşiş bırakmamışlar. O zaman anladım ki kader iş başında” dedi.

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