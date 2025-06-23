Gazeteciler Birliği dijital çağda dezenformasyona karşı mücadele başlatıyor: Sorgula!

Gazeteciler Birliği, dijital çağın bilgi kirliliği ve yanlış bilgi tehdidine karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya kampanyaları ve medya okuryazarlığı eğitimlerini kapsayan yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), dijital çağın getirdiği bilgi kirliliği ve dezenformasyon tehdidine karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor:

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde Sosyal Medya Kampanyaları ve Eğitimler Yoluyla Dezenformasyonla Mücadele”

KTGB, günümüzde dijital medyanın demokrasi, şeffaflık ve katılım için eşsiz fırsatlar sunmasına rağmen, dezenformasyon, yanlış bilgi (misinformation) ve zararlı bilgi (malinformation) gibi tehditlerin hızla yayılmasına da zemin hazırladığını vurguluyor. Birliğe göre bu durum, sadece bilgi düzenini bozmakla kalmayıp, çatışmalı toplumlar arasındaki sınırları derinleştirerek demokrasiyi ve insan haklarını tehdit ediyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde artan yanlış ve yanıltıcı bilgi akışının, doğrulama mekanizmalarının ve medya okuryazarlığı eğitimlerinin yetersizliğini ortaya koyduğunu belirten KTGB, bu ihtiyaca yanıt olarak toplumda eleştirel medya okuryazarlığını teşvik etmeyi ve dezenformasyonla mücadele bilincini artırmayı hedefleyen sosyal medya kampanyaları ile eğitim programları başlatttı.

PROJENİN TEMEL AMAÇLARI:

Sosyal Medya Kampanyaları Düzenlemek: Toplumu medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda bilinçlendirmek, eleştirel düşünmeyi teşvik etmek.

Eğitim Programları Gerçekleştirmek: Belediyeler ve üniversiteler iş birliğiyle sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve sendika üyelerine medya okuryazarlığı eğitimi sunmak.

KTGB, proje kapsamında hazırlanacak kampanyalar ve eğitimlerin hem bireylerin dijital içerikleri daha sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlayacağını hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendireceğini belirtiyor.

Birlik, bu süreçte tüm medya profesyonellerini, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve halkı dezenformasyona karşı ortak mücadeleye davet ediyor. Daha şeffaf, bilinçli ve barışçıl bir medya ortamı için birlikte hareket etmenin zamanının geldiğini vurguluyor.

KTGB’nin farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduğu slogan ise: #sorgula.

PROJENİNİN KAMU SPOTU LİNKİ:

https://www.facebook.com/KTGBCTJA/videos/738145632124375