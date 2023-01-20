Gazi Baf Dayanışma Derneği Özçınar’ı Ziyaret Etti

Gazi Baf Dayanışma Derneği As Başkanı Muammer Güneş ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulunarak, yeniden belediye başkanı seçilmesinden dolayı kutladı.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar derneğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapımı devam eden Gazi Baf Şehitler Anıtı projesinin tamamlanması yönünde dernek ile istişare içerisinde olacaklarını söyledi.
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