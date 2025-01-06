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Gazimağusa Belediyesi, 2 farklı noktada su altyapı çalışması yapıyor

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Gazimağusa Belediyesi, Su İşleri Şubesi ekiplerinin 2 farklı noktada su altyapı çalışmasına başladığını duyurdu.
Gazimağusa Belediyesi, 2 farklı noktada su altyapı çalışması yapıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’ne ve Lefkoşa Anayolu Güvercinlik Kavşağı’ndan Eski Lefkoşa Anayolu’ndaki “Tenten” Kavşağı’na giden yola yeni su hattı döşeniyor. 

Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’ne yapılacak içme suyu şebekesi projesi kapsamında Vahit Güneri Caddesi’nde yer alan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi yanında başlatılan su altyapı çalışmasında 350 metre uzunluğunda 63 mm genişliğinde içme suyu şebekesi yapılacak. Perşembe günü başlatılan çalışma Ocak ayının ikinci haftası tamamlanacak.

 

Güvercinlik Kavşağı’ndan eski Lefkoşa yoluna giden Güvercinlik Yolu’nda yapılacak projede ise 110 mm çapında 1.2 km’lik içme suyu şebekesi döşenecek. Bugün başlayan projenin, ay sonunda tamamlanması planlanıyor. Çalışma ile güzergahtaki işyerlerine su sağlanacak.

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