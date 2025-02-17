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Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Sarhoşluk ve Darp!

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Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, 20 yaşındaki M.E., alkollü olduğu halde yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattı ve bir hastane görevlisini darp etti. Şüpheli olay yerinde suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Sarhoşluk ve Darp!

16 Şubat 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde, 20 yaşındaki M.E., 234 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu halde yüksek sesle bağırarak çevresindekileri rahatsız etti. Ardından, hastane görevlisi bir erkeğin yüzüne vurmak suretiyle darp etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklanan M.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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