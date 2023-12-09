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Gazimağusa - İskele anayolunda feci kaza: Tuğçe Direm Çelik ve Fikret Turşu hayatını kaybetti...

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Gazimağusa - İskele anayolunda feci kaza: Tuğçe Direm Çelik ve Fikret Turşu hayatını kaybetti...
Gazimağusa - İskele anayolunda feci kaza: Tuğçe Direm Çelik ve Fikret Turşu hayatını kaybetti...

Gazimağusa-İskele anayolunda bir tır ve jeep model aracın çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 23 yaşındaki Fikret Turşu ve 20 yaşındaki Tuğçe Direm Çelik yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran önündeki isimsiz yol üzerinde, İbrahim Kubacık (E-34) yönetimdeki  TJV 921 plakalı çekici ve çekmekte olduğu 819 R plakalı birleştiren aracıyla anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce bölünmüş ana yola giriş yapması sonucu o esnada bölünmüş yol üzerinde sağ şerit içerisinde kavşağa yaklaştığında süratini salim bir hatta düşürmeden dikkatsizce seyreden Ali Kaplan (E-24) yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkanması sonucu çarpıştılar. 

Kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fikret Turşu (K-23) ve Tuğçe Direm Çelik (K-20) kaza yerinde yaşamını yitirirken, kazada hafif yaralanan UL 840 plakalı araç sürücüsü Ali Kaplan’ın ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Soruşturma kapsamında, TJV 921 plakalı tır araç sürücüsü İbrahim KUBACIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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