Gazimağusa-İskele yolunda ölümle neticelenen feci kaza

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Gazimağusa-İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.10 sıralarında, Gazimağusa'dan İskele istikametine doğru seyir halinde olan GF 096 plakalı aracın sürücüsü Kemal Dora'nın (40), Salamis Çemberi'ne yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kazanın, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle aracın önce yolun sağındaki beton bariyerlere çarpması ve ardından kontrolden çıkarak takla atmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Zehra Karaman (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Kemal Dora ve diğer yolcu Mahmut Yılmaz (28) ise kazada yaralandı.

Her iki yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.