  • BIST 9012.87
  • Altın 2919.746
  • Dolar 34.2096
  • Euro 37.8395
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABella Hadid bir kez daha söyledi: Özgür Filistin

Gazimağusa-İskele yolunda ölümle neticelenen feci kaza

» »
Gazimağusa-İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Zehra Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gazimağusa-İskele yolunda ölümle neticelenen feci kaza

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Gazimağusa-İskele ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.10 sıralarında, Gazimağusa'dan İskele istikametine doğru seyir halinde olan GF 096 plakalı aracın sürücüsü Kemal Dora'nın (40), Salamis Çemberi'ne yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kazanın, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle aracın önce yolun sağındaki beton bariyerlere çarpması ve ardından kontrolden çıkarak takla atmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Zehra Karaman (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Kemal Dora ve diğer yolcu Mahmut Yılmaz (28) ise kazada yaralandı.

Her iki yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti24 Eylül 2024 Salı 07:33
  • Kanunsuz Avlanma Olayı: Koruma Altındaki Kuşlar Tehdit Altında23 Eylül 2024 Pazartesi 14:02
  • İskele'de Kasti Hasar Olayı23 Eylül 2024 Pazartesi 14:01
  • İskele'de Resmi Evrağı Sahteleme ve Dolandırıcılık Olayı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:42
  • İki Araç Çarpıştı, Hafif Yaralanma Meydana Geldi22 Eylül 2024 Pazar 09:13
  • İskele’de Şiddet Olayı: Tartışma Ciddi Yaralanmayla Sonuçlandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:22
  • İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:18
  • Merhum Milletvekili Ahmet Elbasan 23. Ölüm Yıldönümünde Anılacak19 Eylül 2024 Perşembe 12:43
  • İskele’de “Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu Toplantısı” yapıldı16 Eylül 2024 Pazartesi 18:18
  • Boltaşlı’da Kundaklama ve Adam Öldürmeye Teşebbüs: Bir Kişi Hayatını Kaybetti14 Eylül 2024 Cumartesi 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti