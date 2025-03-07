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Gazimağusa ve Girne limanlarındaki grev askıya alındı

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Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen), Gazimağusa ve Girne limanlarındaki süresiz grevi, Sendika ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uzlaşıya varmasıyla askıya alındı.
Gazimağusa ve Girne limanlarındaki grev askıya alındı

Liman-Sen, maaş ve diğer ödeneklerin bir aydan fazladır ödenmediği ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Gazimağusa ve Girne limanlarında süresiz grev yapıyordu. Bu sabah saatlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya gelen Sendika yetkilileri uzlaştı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Liman-Sen Başkanı Ajdan Bilgiç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sorunların çözümüne yönelik çalışma yapmak için kendilerinden 15 gün süre istediğini aktardı.

“Grevi askıya aldık, herkes işbaşı yaptı.” diyen Bilgiç, Bakan Arıklı ile Serbest Liman Bölge Müdürü ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Tasfiye Memuru Hasan Curcioğlu’na teşekkür de etti.

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