Gazimağusa ve İncirli’de Uyuşturucu Operasyonu: 10.900 Adet Hap Ele Geçirildi

Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, metamfetamin ve MDMA (ekstazi) içeren 10.900 hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişi tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Gazimağusa ve İncirli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen “F Tipi Operasyonu” kapsamında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde, A.E. (43) isimli şahsın kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramalarda, MDMA (ekstazi) içerdiğine inanılan yaklaşık 4 kilogram ağırlığında toplam 10.900 adet hap, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu düşünülen cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18.100 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.K. (37) de gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi