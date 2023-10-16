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Gazimağusa ve İskele’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak

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KIB-TEK, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bugün elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Gazimağusa ve İskele’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve İskele bölgelerinde bugün 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgeleri. İskele, Longbeach ve Ceasar Apartmanları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç y

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