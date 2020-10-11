Gazimağusa'da 6 saatlik elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje ve bakım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa’da bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
“MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağıllar, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik askeri bölge”
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