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Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi

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Gazimağusa’da bugün, geniş bir alanı kapsayan 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Namık Kemal Lisesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü, Portofino Hotel, Palm Beach’ten Anıt Çemberine kadar olan bölge ve Suriçi bölgesi, Palm Beach ve Laguna bölgesi, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil (eski larnaka yolu başlangıcı) yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Şadan Hotel ve Baykal Bölgesinin bir bölümü(Elektrik Kurumu Bölgesi), Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi, Derinya göçmen mahallesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale Bölgesi, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi.”

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