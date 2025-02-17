Gazimağusa’da 63 Yaşındaki Erol Taş Evinde Hayatını Kaybetti!

Gazimağusa’da yaşayan 63 yaşındaki Erol Taş, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taş’ın ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

16 Şubat 2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Gazimağusa’da yaşayan 63 yaşındaki Erol Taş, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Erol Taş’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından gerçekleştirilen dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi