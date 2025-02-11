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Gazimağusa’da borç kavgası: 2 kişi tutuklandı

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Gazimağusa’da yaşanan borç tartışmasında iki kişi tutuklandı.
Gazimağusa’da borç kavgası: 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 18.00 sıralarında bir araç park yerinde S.E. (E-45) ve M.B. (E-22), kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle D.N. (K-25) ve D.A. (E-26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle, M.B. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla D.N. ve D.A'ya saldırarak D.A'yı elinden yaraladı.

Saldırganların, ardından D.N. ve D.A’nın yüzlerine yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Olayın ardından S.E. ve M.B. polis tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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