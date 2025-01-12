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Gazimağusa’da çantadan 10 bin TL para çalan kadın tutuklandı

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Gazimağusa’da çantadan 10 bin TL para çalan kadın tutuklandı
Gazimağusa’da çantadan 10 bin TL para çalan kadın tutuklandı

Gazimağusa’da ise dün bir işletmede, işyeri sahibine ait çantada muhafaza edilen toplam 10 bin TL nakit paranın çalınması ile ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.A.’nın (K-27) tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, 26 Aralık 2024 tarihinde, Gazimağusa’da bir marketten 840 TL değerindeki iki şişe alkollü içkinin çalınması meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada ise, meselede zanlı olarak görülen ve aranan B.D. (E-22) ile Y.K. (E-21) dün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili daha önce meselede zanlı olarak görülen İ.B.A. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştı.

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