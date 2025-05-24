Gazimağusa’da kaza 1 yaralı

Gazimağusa’da dün Anıt Çemberi’nde, Ameed Amer İbrahim Abdelhadi (E-27), yönetimindeki LY 030 plakalı salon araçla İsmet İnönü Bulvarı’na tehlikeli ve dikkatsizce giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol içerisinde kontrolsüzce savruldu ve yolun solunda park halinde bulunan Varol Savan (E-35) sorumluluğundaki JT 861 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tehlikeli sürüş ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.