  • BIST 9356.04
  • Altın 4201.781
  • Dolar 38.7677
  • Euro 44.0825
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Gazimağusa’da kaza 1 yaralı

» »
Gazimağusa’da kaza 1 yaralı
Gazimağusa’da kaza 1 yaralı

Gazimağusa’da dün Anıt Çemberi’nde, Ameed Amer İbrahim Abdelhadi (E-27), yönetimindeki LY 030 plakalı salon araçla İsmet İnönü Bulvarı’na tehlikeli ve dikkatsizce giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol içerisinde kontrolsüzce savruldu ve yolun solunda park halinde bulunan Varol Savan (E-35) sorumluluğundaki JT 861 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tehlikeli sürüş ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mağusa'da tehlikeli sürüş yaparken gölete düştü...02 Mayıs 2025 Cuma 13:58
  • Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi30 Nisan 2025 Çarşamba 09:20
  • Gazimağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı28 Nisan 2025 Pazartesi 11:35
  • Seyir halindeki araçta yangın çıktı14 Nisan 2025 Pazartesi 14:40
  • Mağusa'da köpeği 3’üncü kattan aşağı atan kişi tutuklandı!07 Nisan 2025 Pazartesi 14:01
  • 56 yaşında evinde ölü olarak bulundu07 Nisan 2025 Pazartesi 12:49
  • Gazimağusa’da görev yapan asker silahla yaşamını sonlandırdı14 Mart 2025 Cuma 11:26
  • Ortaklık bitti, tehditle devir formlarını imzalattılar: 2 tutuklu13 Mart 2025 Perşembe 11:30
  • Gazimağusa’da Trafik Tartışması Kavgaya Döndü13 Mart 2025 Perşembe 11:17
  • Gazimağusa ve Girne limanlarındaki grev askıya alındı07 Mart 2025 Cuma 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti