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Gazimağusa’da Park Halindeki Araç Alev Aldı

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Benzin kaçağının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta ciddi hasar meydana geldi
Gazimağusa’da Park Halindeki Araç Alev Aldı

31 Ocak 2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da Söğüt Sokak üzerinde park halindeki EV 289 plakalı araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada, benzin kaçağının tutuşması sonucu meydana gelen yangın, kısa sürede büyüdü.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucunda aracın ön motor kısmı, iç göğüs paneli ile sağ ve sol çamurlukları yanarak zarar gördü.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi

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