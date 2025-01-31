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Gazimağusa’da Restoran Yangını

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Döner Line restoranında çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi
Gazimağusa’da Restoran Yangını

30 Ocak 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Döner Line restoranında yangın çıktı. Yangının, çalışır durumdaki fritözde unutulan yağın aşırı ısınıp alev alması sonucu başladığı tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ofis sandalyesi ve masaları, üç buzdolabı, bir dizüstü bilgisayar, iki fritöz, bir mikrodalga fırın, iki alüminyum sürme pencere ile kapı ve iki ahşap kapı zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor

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