Gazimağusa'da Şampiyon Melekler için anma töreni düzenlendi

Gazimağusa'daki Şampiyon Melekler Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias Davası'nın ortak dava olduğunu vurgulayarak, adaletin sağlanması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gazimağusa'daki Şampiyon Melekler Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Tatar, konuşmasında iki yıldır süren acının yürekleri parçaladığını belirterek, "Ne unuturuz ne de unutacağız. 2 yıl önceki depremde anavatan Türkiye’de 50 binden fazla insanımız ve Şampiyon Melekler’imiz hayatını kaybetti. Kıbrıs Türkü çok büyük bir acı yaşamıştır" dedi.

İsias Davası’nın ortak dava olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, süreç boyunca ailelerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Adaletin sağlanması için gerekli desteğin verileceğini belirten Tatar, "Suçlu olan kişilerin gereken cezayı alması ve adaletin gerçek anlamda sağlanması için gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen süreçte benzer acıların yaşanmaması için alınan önlemlerin takipçisi olacaklarını kaydederek, Bolu’daki yangında hayatını kaybedenleri de anarak, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Tatar’ın konuşmasının ardından tören dualarla devam etti.