  • BIST 9811.8
  • Altın 3429.064
  • Dolar 36.4069
  • Euro 38.148
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Gazimağusa’da trafikte tehlike arz eden ağaçların budaması yapılacak

» »
Gazimağusa’da trafikte tehlike arz eden ağaçların budaması yapılacak.
Gazimağusa’da trafikte tehlike arz eden ağaçların budaması yapılacak

Gazimağusa  Kaymakamlığı başkanlığında, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Orman Dairesi Kantara Bölge  Şefliği, Gazimağusa Çevre Dairesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  organizasyonunda  24-28 Şubat arasında gerçekleştirilecek budama nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruya göre, pazartesi günü eski Lefkoşa yolu  Sosyal Konutlar önündeki, ağaçların budaması yapılacak. Bu nedenle bu güzergah  10.00-13.00 ile 13.45-15.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

 Söz konusu güzergahı kullanacak ağır vasıtaların geçişleri kontrollü olarak sağlanacak. Salon araçlar ise  DAÜ üst geçit yanındaki kampüs giriş kapısı ile   DAÜ Sabancı Yurdu arkasındaki Sosyal Konutlar çıkış kapısını kullanarak yollarına devam edebilecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da 63 Yaşındaki Erol Taş Evinde Hayatını Kaybetti!17 Şubat 2025 Pazartesi 11:36
  • Gazimağusa ve İncirli’de Uyuşturucu Operasyonu: 10.900 Adet Hap Ele Geçirildi13 Şubat 2025 Perşembe 14:39
  • Gazimağusa’da borç kavgası: 2 kişi tutuklandı11 Şubat 2025 Salı 14:56
  • Gazimağusa'da Şampiyon Melekler için anma töreni düzenlendi06 Şubat 2025 Perşembe 13:05
  • Gazimağusa’da yenileme çalışmaları nedeni ile bazı spor tesisleri hizmet veremeyecek03 Şubat 2025 Pazartesi 17:16
  • Gazimağusa’da Park Halindeki Araç Alev Aldı01 Şubat 2025 Cumartesi 11:56
  • Gazimağusa’da Restoran Yangını31 Ocak 2025 Cuma 14:11
  • Gazimağusa’da kaçak çalıştırılan fırın mühürlendi22 Ocak 2025 Çarşamba 15:12
  • Film Müzikleri Konseri ülkede ilan edilen yas dolayısıyla ertelendi22 Ocak 2025 Çarşamba 10:17
  • Uluçay sinyalizasyon projesi çalışmalarını inceledi13 Ocak 2025 Pazartesi 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti