Gazimağusa’da trafikte tehlike arz eden ağaçların budaması yapılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı başkanlığında, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Orman Dairesi Kantara Bölge Şefliği, Gazimağusa Çevre Dairesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonunda 24-28 Şubat arasında gerçekleştirilecek budama nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruya göre, pazartesi günü eski Lefkoşa yolu Sosyal Konutlar önündeki, ağaçların budaması yapılacak. Bu nedenle bu güzergah 10.00-13.00 ile 13.45-15.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Söz konusu güzergahı kullanacak ağır vasıtaların geçişleri kontrollü olarak sağlanacak. Salon araçlar ise DAÜ üst geçit yanındaki kampüs giriş kapısı ile DAÜ Sabancı Yurdu arkasındaki Sosyal Konutlar çıkış kapısını kullanarak yollarına devam edebilecekler.