Gazimağusa’da uyuşturucu ve mermi ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Narkotik ekipleri Gazimağusa’da bir işyerine düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi, cam pipo ve tabanca mermileri ele geçirdi. Polis, işyeri sahibinin tutuklandığını duyurdu.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ve tabanca mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Ö. (E-47) isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo, bir adet hassas terazi ile 9 mm çapında dört adet canlı tabanca mermisi bulundu. Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, H.Ö. tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.