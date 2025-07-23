  • BIST 10633.82
  • Altın 4452.941
  • Dolar 40.4543
  • Euro 47.502
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Gazimağusa’da uyuşturucu ve mermi ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

» »
Narkotik ekipleri Gazimağusa’da bir işyerine düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi, cam pipo ve tabanca mermileri ele geçirdi. Polis, işyeri sahibinin tutuklandığını duyurdu.
Gazimağusa’da uyuşturucu ve mermi ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ve tabanca mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.Ö. (E-47) isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo, bir adet hassas terazi ile 9 mm çapında dört adet canlı tabanca mermisi bulundu. Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, H.Ö. tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Park Halindeki Araçta Genç Kadın Ölü Bulundu: Cinayet Şüphesi30 Mayıs 2025 Cuma 11:49
  • MÜNHAL: İhtiyat Sandığı Dairesi sözleşmeli olarak 'Yazılım Geliştirme Uzmanı' alımı için başvuru kabul ediyor28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:58
  • Gazimağusa’da kaza 1 yaralı24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:15
  • Gazimağusa’da 63 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu15 Mayıs 2025 Perşembe 12:56
  • Akdoğan’da Ağılda Yangın: Tarımsal Malzemeler Küle Döndü13 Mayıs 2025 Salı 14:52
  • Gazimağusa’da kaza: 1’i çocuk, 2 yaralı11 Mayıs 2025 Pazar 07:39
  • 58 yaşında hayatını kaybetti07 Mayıs 2025 Çarşamba 17:07
  • Mağusa'da alkollü şahıs çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı04 Mayıs 2025 Pazar 11:03
  • Mağusa'da tehlikeli sürüş yaparken gölete düştü...02 Mayıs 2025 Cuma 13:58
  • Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi30 Nisan 2025 Çarşamba 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti